«تعليم الجيزة»: بدء امتحانات مراحل النقل للتعليم الفنى الدور الثانى الأحد القادم

أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء امتحانات مراحل صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بمختلف التخصصات "تجارى – صناعى – زراعى – فندقى " للعام الدراسى 2020/2021 الدور الثانى خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2021.

وتبدأ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسادس (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

والصف الخامس والسادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

وتبدأ صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية (الصفين الأول والثانى الإعدادى) والعام والمهنى والصم والمكفوفين يبدأ خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

ويبدأ الصفين الأول والثانى الثانوي العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021.

وصفوف النقل بالتعليم الثانوى (الصف الأول والثانى المكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

وصفوف النقل بالتعليم الثانوى (الصفين الأول والثاني العام) خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2021.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية (العام والمهني والمكفوفين والصم) خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

علما بأن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية .

وشدد "الجيار" بتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .

وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .

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