الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع في شبرا الخيمة

حريق أطلس
حريق أطلس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمصنع بمنطقة بيجام التابعة لحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع أطلس للصباغة بمنطقة بيجام حى غرب شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الفور وتبين أن المصنع ملك المدعو "سامى.ع"، ومكون من ثلاثة طوابق، وأن الحريق شب بالطابق الثانى العلوى وهو عبارة عن مخزن، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق وألسنة اللهب لعدم الامتداد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


وفى سياق متصل تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع في شركة للجوارب والمنسوجات بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة وجار تبريد موقع الحريق.

وقال مصدر أمني بالقليوبية، إن الحريق اندلع في الدور الأرضي والأول علوي ونتج عنه التهام جميع محتويات الشركة، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع "منسوجات"، بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق، ولا توجد أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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