الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تناشد المواطنين استخدام المنافذ الشرعية لعبور الطرق لتجنب الحوادث

عبور الطرق
عبور الطرق

ناشدت وزارة النقل المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات من خلال العبور من المنافذ الشرعية والانتظار حتى يتم فتح المزلقان للعبور.

وأكدت وزارة النقل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الالتزام بعبور الطرق السريعة من على كوبري المشاة وذلك لتجنب الحوادث التي تحدث بشكل يومي بسبب أخطاء المواطنين.

والتقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأكد الوزير على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الإسبانية بالاضافة الى التعاقد مع تالجو الإسبانية العالمية على  تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب وقيام المكتب الاستشاري الإسباني “جيتنسا” بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الإشارات لخط طنطا / المنصورة.

وأشار إلى زيارة رئيس وزراء إسبانيا قبل نهاية شهر أغسطس القادم لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في عدد من المشروعات مثل مشروع ازدواج وكهربة وتطوير الإشارات بخطي “قليوب / منوف / طنطا”، و"قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق" بتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية، بالإضافة إلى قيام تحالف شركة "ميتسوبيشي" اليابانية وشركة "CAF" الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأنفاق في مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق "حلوان – المرج"  وتدبير التمويل اللازم للمشروع.

 

وزارة النقل
وزارة النقل
وزارة النقل عبور المزلقانات كوبري المشاه عبور تناشد المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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