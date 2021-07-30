الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عشان متتعبش نفسك .. الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2021

طلاب
طلاب

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2021 .. تستعد الجامعات الحكومية لفتح أبوابها لاستقبال الطلاب التي تريد خوض اختبارات القدرات 2021، على أن تبدأ الكليات السبت 7 أغسطس، في استقبال الطلاب لإجراء اختبارات القدرات 2021 للكليات التى تشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وفقاً للجداول الزمنية المقررة لها، وفي السطور التالية تستعرض الدستور أبرز  المعلومات عن اختبارات القدرات 2021:

 الكليات التي يشترط لها اختبارات القدرات 2021

- كليات الإعلام .

- كليات الفنون التطبيقية

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كليات الفنون الجميلة.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية

- شعبة المسرح بكلية التربية النوعية

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- 450 رسوم سداد المصروفات لقدرات كل كلية.

- تلتزم الكليات المخصص لها اختبارات القدرات 2021 بعقد الامتحانات في المواعيد المحددة.

 الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2021 

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

- صورة من كل رقم جلوس اختبار قدرات التي يرغب في ادائها.

- عدد صورة شخصية لكل اختبار.

-ومن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2021  عدد صورتين شخصية لاختبارات قدرات التربية الرياضية. 

-يبدأ انطلاق اختبارات القدرات عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة خلال 72 ساعة. 

- فتح التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق www.tansik.egypt.gov

-الاختبارات تبدأ يوم السبت 7 أغسطس حتى الخميس 19 أغسطس من ذات الشهر.

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جدير بالذكر أن طلب البحث عن امتحانات القدرات تصدر محركات البحث على مدار الساعات الماضية، عقب انتهاء شعبة الأدبي الثانوية العامة من الامتحانات، الأمر الذي دفع عددا من الطلاب للبحث عن الأوراق المطلوبة. 

مصر طلاب الاعلام سياحة شخصية اختبارات القدرات 2021 اختبارات القدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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