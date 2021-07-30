الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 365 كيلو أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي في مطروح

حملات مكبرة بقري
حملات مكبرة بقري الساحل الشمالي بمطروح

كلف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح،  الدكتور شريف كامل مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالمرور علي المنشآت الغذائية بالساحل الشمالي. 

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إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي

وقام فريق من  مفتشي الأغذية تحت إشراف الدكتور شريف كامل مدير عام الوقائي بالمرور علي 10 من المنشآت الغذائية للتأكد من اتباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي

أسفر المرور عن إعدام  ٣٦٥ كجم أغذية مخالفة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتحرير ٥ محاضر نظافة وتحرير ٤ محاضر عدم وجود شهادات صحية وإعدام ١٠٢  كجم زيت طعام غير مطابق للاشتراطات الصحية وإغلاق عدد ٢ مطعم مخالف لقواعد الصحة العامة. 
 

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إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي


وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار الحملات التفتيشية من أجل الحفاظ على صحة المواطن والتأكد من سلامة الأغذية المطروحة بالأسواق والمقدمة لأهالي المحافظة وزائريها.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق من أجل التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، خاصة خلال فترة الصيف والإجازات.  

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إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي

وكانت نظمت لجنة الرقابة على المطاعم  والمنشآت السياحية بمطروح من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين  والقوى العاملة ،حملة على للتفتيش على عدد من المطاعم والمحال التجارية  بمدينة مرسى مطروح. 

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إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي

إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
إعدام أغذية فاسدة بقرى الساحل الشمالي
الساحل الشمالى غير صالحة للاستهلاك الآدمي الاشتراطات الصحية صحة مطروح قري الساحل الشمالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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