«السكة الحديد»: غرامات تصل إلى 100 جنيه على استقلال القطارات دون تذاكر

قالت هيئة السكة الحديد إن هناك حملات تفتيش على وجود تذاكر القطارات مع الركاب، وذلك للقضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة، مضيفة أنه من يستقل قطارا من القطارات العادية والمطورة والمحسنة دون تذكرة، يتم تغريمه 20 جنيها إلى جانب دفع قيمة التذكرة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن من يستقل القطارات المكيفة والخاصة وقطارات النوم دون تذكرة يقوم بدفع غرامة 40 جنيها غرامة إلى جانب دفع قيمة التذكرة.

وأشارت إلى أنه يتم دفع غرامة مالية قدرها 20 جنيها لمن يستقل القطارات الإسبانية والفرنساوي دون تذكرة، ومن يقوم باستقلال القطارات «top vip»، دون تذكرة يتم تغريمه 100 جنيه، ومن يستقل قطارات الضواحي دون تذكرة يتم تغريمه 15 جنيها.

في سياق آخر، أعلنت هيئة السكك الحديد عن مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه يتم تعقيم المحطات والمبنى الإداري التابع للهيئة، إلى جانب ذلك يتم تعقيم وتطهير الأرصفة والمقاعد.