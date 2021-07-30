الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل غنائى كبير لتامر حسنى فى الساحل الشمالى.. والجمهور: «بنحبك يا تيمو»

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا، أمس الخميس، في الساحل الشمالي، تسبب في إغلاق شوارع الساحل بسبب الزحام الكبير من الجمهور.

ويعد حفل الساحل هو الثاني لـ"حسني" بعد حفله الكبير والاستثنائي الأسبوع الماضى بمدينة العلمين، بحضور 100 ألف شخص.

ويحرص تامر حسني على إرضاء ذوق جمهور فى كل حفلة، والذي يقدر بالملايين، وفي حفله الأخير عمل على إرضاء جميع الفئات ثم اتجه لجماهير السهر في أماكن الجلوس.

 وقدم «حسني» حفلا ناجحًا في الساحل مماثلاً لحفل مدينة العلمين، رغم ارتفاع قيمة بطاقات الدخول وتصنيفها الأغلى على الإطلاق، خصوصا أن الجمهور لم يقتصر على المصريين فقط، فهناك الكثير من الجمهور من الجنسيات العربية، الذين حضروا خصيصًا لحضور الحفل. 

وأشاد الجمهور بتامر حسني، مؤكدين أنه نجم مصري استثنائي، وتجربته فى الفن تُدَرّس في كيفية مخاطبة جميع فئات المجتمع والجنسيات، حيث أشعل حماس الجمهور بأغنيته الجديدة "صعبة"، وطلب منه الجمهور أن يعيدها أكثر من مرة، وحين انتهاء الحفل ظل الجمهور يهتف: "خليك يا تيمو وبنحبك يا تيمو"، ليستجيب لهم بالغناء نصف ساعة إضافية على وقته المتفق عليه بمنتهى الحب والود مع محبينه.

 وأثنى منظم الحفل على أداء وشعبية تامر حسنى، قائلا: "دى أهم حفله في حياتي".

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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