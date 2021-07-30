الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مد موعد استقبال الأعمال المشاركة فى مسابقة «أنا المصرى» حتى منتصف أغسطس

مسابقة أنا المصري
مسابقة أنا المصري

قرر قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مد موعد استقبال الأعمال للمشاركة فى مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها الرابعة، حتى منتصف أغسطس المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وقال جلال، إنه تقرر مد فترة استقبال الأعمال للمشاركة فى الموسم الرابع من مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، حتى منتصف أغسطس المقبل بدلا من أول أغسطس، نظرا لوجود فترة أجازة عيد الأضحى المبارك ضمن فترة المسابقة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة فى المسابقة .

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3 .

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها  إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : [email protected]
ولأول مرة السماح بمشاركة المصريين بالخارج، ويتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : [email protected]
وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة  .

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قطاع شئون الإنتاج الثقافى لمخرج خالد جلال مسابقة أنا المصرى شروط المسابقة للأغنية الوطنية للشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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