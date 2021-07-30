الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في اليوم العالمي.. المنظمة المصرية تدعو لمواجهة الاتجار بالبشر

المنظمة المصرية لحقوق
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

سلطت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الضوء على جريمة الاتجار بالبشر، والتي تعرض الملايين من الرجال والنساء والأطفال حول العالم تحت للاستغلال، ويتأثر بها كل بلد في العالم تقريبًا سواء كان بلد المنشأ أو العبور أو المقصد، في اليوم العالمي للاتجار بالبشر، والذي يوافق 30 يوليو من كل عام.

 ويعرف الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع لغرض الاستغلال" (بروتوكول الاتجار بالأشخاص).

وتتضمن جريمة الإتجار بالبشر استغلال الأشخاص في مجالات مختلفة منها: الاستغلال الجنسي, والمساهمة في الأنشطة الإجرامية, والعمل القسري من خلال الاستغلال في الزراعة والبناء وغيرها من الأعمال. 

وهناك أشكال أخري من الاستغلال مثل الزواج القسري وتجارة الأعضاء، واستغلال الأطفال في التسول التجنيد. وتشكل النساء 46% والفتيات 19%من جميع ضحايا الاتجار بالبشر، وتخلف هذة الجريمة أثرًا مدمرًا علي الضحايا، فإذا ظلوا على قيد الحياة يمكن أن يعانوا من صدمات نفسية وجسدية لبقية أعمارهم، وقد لا يستطيعون العودة إلى حياة منتجة في مجتمعاتهم.  

كما أنها تعمل علي تحطيم النسيج الاجتماعي بتدمير العلاقات الأسرية والمجتمعية، وحرمان الأطفال من التعليم، ويمكن أن يفاقم مشاكل الصحة العامة مثل نشر فيروس نقص المناعة البشرية.

وتم اعتماد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجاربالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  المنظمة عبر الوطنية، بموجب قرار الأمم المتحدة في نوفمبر 2000، ويهدف البروتوكول إلي منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع الاهتمام بالنساء والأطفال، وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وتعزيز التعاون بين الأطراف علي تحقيق تلك الأهداف.

 وقد جرمت معظم البلدان الآن الاتجار بالبشر، لكن ما يزال الإفلات من العقاب يمثل مشكلة خطيرة.

وتعمل عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف الإتجار بالبشرعلي إضعاف الحكومات وحكم القانون من خلال الرشوة والفساد، فقد يتواطئ أعضاء من حكومات الدول مع أعضاء شبكات الجريمة ما يضعف من تحقيق العدالة الجنائية والحد من الجريمة.

ووفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  الصادر في فبراير 2021حول الاتجار بالبشر، تم الكشف والإبلاغ عن 50ألف ضحية للاتجار بالبشر من قبل 148دولة، وقد تم استغلال 50% من الضحايا المكتشفين في أغراض جنسية، في حين أُستغل 38% منهم في العمل القسري، وتضاعفت نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار بالبشر حيث يتم الاتجار بالفتيان من أجل العمل القسري والفتيات من أجل الاستغلال الجنسي. 

وقد قامت جماعات الاتجار بالبشر بإدخال التكنولوجية في إطار عمليات التجنيد واستغلال الضحايا، وخاصة الأطفال الذين يتم الاقتراب منهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم ملاحقتهم عن طريق الاهتمام والصداقة، وتعمل هذ ة العصابات أيضًا علي استهداف الأفراد من خلال إعلانات الوظائف عبر الإنترنت.

وفي إطار ذلك، أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة، على أهمية التضامن والمشاركة لمكافحة هذة الجريمة التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتؤثر علي عملية التنمية المستدامة.

 وتتطلب المواجهة نشر الوعي بخطورة الجريمة، وآليات شبكات الإجرام في استهداف وتجنيد الضحايا والتأثير عليهم، بالإضافة إلى دعم الضحايا وإعادة ادماجهم في المجتمع والاستفادة من تجاربهم لمنع تكرارها، ويجب دعم المشاركة المجتمعية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية. 

ويعد الفقر من أكثر العوامل التي تستغلها الجماعات في التأثير على الأفراد واستهدافهم، ويجب أن تتحمل الحكومات مسؤوليتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعمل علي القضاء على الاتجار بالبشر من خلال منع الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحسين الوضع الاقتصادي. 
 

مكتب الأمم المتحدة الاتجار بالبشر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الزواج القسري عصام شيحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

وقوع إصابات بين الركاب.. اصطدام قطار بالصدادات الخرسانية فى نجع حمادى

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا