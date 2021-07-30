كلاب ضالة تتجول برصيف قطارات السكة الحديد بالمحلة

سيطرت حالة من الرعب والفزع على وجوه المئات من الأسر والعائلات من المترددين يوميا على محطة قطارات السكك الحديدية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية لاستمرار شيوع انتشار الكلاب الضالة والحمير المتجولة بين أرصفة محطة القطارات في قلب المدينة العمالية والمعروفة بقلعة الصناعة المصرية.

كما اشتكى المواطنون من حالة الخوف التي تنتابهم من خلال التحرك بجوار محطة القطارات وعدم إغلاق أسوارها في ظل عدم استكمال مراحل تطوير مباني محطة السكك الحديدية وهو ما يؤرق حياة أطفالهم وذويهم ويعرضهم لخطر الموت.

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى مسؤولي القيادات التنفيذية لإعداد مذكرة متكاملة حول مشروع تطوير السكة الحديد ومراحل رفع كفاءة ميدان المحطة خلال الفترة المقبلة حفاظا على صالح المواطنين.



وجدير بالذكر أن إحدي مؤسسات المجتمع المدني "داماس" قدمت مقترحا نموذجيا لتطوير ميدان المحطة ضمن مشروعات شراكة مجتمعية وفق نموذج أعده مهندسيين متخصصين ومسئولي هيئة التنسيق الحضاري حفاظا صالح مواطني المدينة العمالية .

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بتوقيع وتسليم عدد ١٥ عقد لتقنين التعديات على أراضي الدولة طبقًا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص ،المعاينة ، التسعير وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم ، وذلك بحضور الأستاذ ناجي أمين مدير إدارة أملاك الدولة بالغربية.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد رسومها بلغت ١٣٦٨ طلب تمت معاينتهم بالفعل حيث تم قبول عدد ١٢٢١ طلب ورفض ١٤٧ طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون، ليصل بذلك إجمالي العقود المحررة للمواطنين إلى ٨٤٨ عقد بإجمالي مبلغ ٨٦ مليون جنيه ،ليتبقى بذلك عدد ١١٢ لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

كما يناشد الدكتور رحمي جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم ، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة لطلبات التقنين الخاصة بهم وتحرير العقود تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، مؤكداً على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد كافة حقوق الشعب وعدم تهاونها في هذا الشأن.