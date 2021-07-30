الأنبا أنجيلوس يترأس صلاة القداس الإلهى ويرسم شمامسة جددًا

ترأس، اليوم الجمعة، الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد جورجيوس بأبي طاقية، وأثناء القداس الإلهي قام نيافته برسامة ٤٣ شماسا برتبة الابسلتس (مرتل).

الاستعداد لصوم العذراء

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

صوم من الدرجة الثانية

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك، باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، والبعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.

ويقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، وعلى ارتفاع مائة متر من سطح الأرض الزراعية، ويبعد عن المدينة عشرة كيلومترات تقطعها السيارة في ربع ساعة، وللذهاب إلى الدير يعبر الزائر بالمدينة غربًا حتى يرى نفسه في مواجهة جبل أسيوط الواقف منتصبًا، وعنده يتجه جنوبًا ثلاثة كيلومترات أخرى إلى قرية درنكة، ثم يتجه نحو الطريق الصاعد إلى الجبل مسافة كيلومتر، وفي نهايته تصل السيارة أمام أبواب الدير.

كما يمكن للزائر أن يصل إلى الدير عن الطريق الدائري الذي يبدأ عند الكيلو ثلاثة قبل الدخول إلى مدينة أسيوط من الجهة الشمالية وعند الكيلو 4 أربعة من الجهة الجنوبية.