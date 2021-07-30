الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن سوهاج يكثف جهوده لضبط باقى المتهمين فى مشاجرة عائلتين بالمنشأة

مشاجرة
مشاجرة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من تواجدها في محيط اندلاع الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها مدينة المنشاة، جنوب المحافظة، وتكثيف تحرياتها والتى استخدمت فيها طللقات الخرطوش، ونتج عنها إصابة 22 شخصًا بينهم طفل، جميعهم مُصابين برش خرطوش، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مديرية أمن سوهاج،  إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين، ووجود مصابين تم نقلهم الى المستشفى.

وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة عائلة "هريدي" وعائلة "المحاط" بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، تطورت أحداثها باندلاع المشاجرة.

ونتج عن المشاجرة، إصابة كلٍ من "حسن. ف" 30 عامًا، و"هريدي. ب "56 عامًا، و"راشد. م" 70 عامًا، و"مختار. ك" 63 عامًا، و"محمد. ع" 25 عامًا، و"حسن. م" 29 عامًا، و"ياسر. م" 35 عامًا، و"محمد. ص" 22 عامًا، و"محمد. ب" 43 عامًا، و"عمرو. ف" 38 عامًا  و "محمود. ب" 45 عامًا، و"أحمد. ا. ا" 8 سنوات، و"إبراهيم. م" 31 عامًا،  وأحمد. ب" 25 عامًا، و"مصطفى. م" 22 عامًا،  و "محمد. ص" 20 عامًا،  و "محمود. ع" 30 عامًا،  وأحمد. ه" 26 عامًا، "محمود. ع" 19 عامًا، و"أحمد. ح" 20 عامًا، و"إيهاب. م" 29 عامًا،  و "علي. م" 43 عامًا، جميعهم مصاب برش خرطوش.

تم نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي،  لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وأوضح مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وضبط 4 سلاح خرطوش، وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة المضبوطة بديوان عام مركز الشرطة.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

أمن سوهاج خرطوش النيابة مركز شرطة أمن سوهاج

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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