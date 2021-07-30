متهم بالمثلية.. من هو ميشيل موروني الذي يتعاون معه محمد رمضان قريبا؟

أعلن الممثل والمغني الإيطالي ميشيل موروني، عن تعاونه مع الفنان محمد رمضان، في كليب جديد.

وعلق "موروني" على المنشور الذي أعلن فيه رمضان عن التعاون بينهما بإعادة نشر المنشور الذي أعلن فيه الأخير عن المشروع الجديد، عبر خاصية الإستوري بحسابه الشخصي بـ"إنستجرام" وأرفقها بعلمي إيطاليا ومصر.

بمجرد الإعلان عن الكليب الجديد تعرض محمد رمضان لهجوم كبير من قبل المتابعين له، وذلك بسبب الاتهامات التي اشتهر بها موروني في أعماله، حيث يحرص دائمًا على وجود مشاهد لا تليق بأخلاقيات المجتمع العربي.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ميشيل موروني.

- ولد في 3 أكتوبر عام 1990، في إيطاليا.

- قراره باحتراف التمثيل، اتخذه في الطفولة بعد مشاهدة فيلم لهاري بوتر.

- ممثل وعارض أزياء ومغني ومصمم أزياء إيطالي يظهر في الأفلام الإيطالية والبولندية.

- جاءت خطوته الأولى في عالم التمثيل عام 2011 من خلال لعب دور ريكاردو في مسلسل Second Chance.

- شارك في الموسم الحادي عشر من النسخة الإيطالية من برنامج "الرقص مع النجوم" وحصل على المركز الثاني.

- حقق شهرته الواسعة من خلال مشاركته في فيلم 365 يومًا، والذي تعرضه شبكة الترفيه العالمية نتفليكس، وجسد فيه دور زعيم عصابات المافيا.

- أثار ضجة بصورته مع صديق له عارض أزياء، واعتبرها البعض إعلانًا رسميًا عن مثليته الجنسية.

- أكد ميشيل في فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمه الكامل لحقوق المثليين، وهو ما أثار غضب المتابعين له الذين اعتبروه قرارا خاطئًا لا يليق بأخلاقيات بعض المجتمعات خاصة العربية منها.

- تزوج ميشيل عام 2014 من مصممة الأزياء اللبنانية ربى سعادة، وانفصلا بعد 4 سنوات، وبعد إنجاب طفلين.