جامعة طنطا تحصد المركز الثالث فى مسابقة «إبداع 9»

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فوز طلاب الجامعة بعديد المراكز المتقدمة فى مسابقة «إبداع 9» للموسم التاسع 2021، والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة، في المجالات العلمية والأدبية والفنية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز جامعة طنطا بالمركز الثالث فى مجالات العزف الجماعى "غير متخصص"، وشعر الفصحى والتصوير الزيتى والرسم الملون "غير متخصص".

وأعرب الدكتور محمود ذكى، عن سعادته البالغة بالنتائج التى حققها الطلاب وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة، متمنيا لهم مزيدًا من النجاحات، مؤكدًا دعم الجامعة المطلق لكافة الأنشطة الطلابية واكتشاف الموهوبين، وتنمية قدراتهم فى مختلف المجالات .

ضم فريق العزف الجماعى الطلاب: جميل الجندى "طب"، أحمد عبد الهادى "تجارة"، محمود ابو العينين تجاره"، كرلس مجدى "تربية "، محمود إبراهيم "صيدله"، محمد على "تربية"، دعاء ضياء "زراعه"، نوران مجدى "طب"، رامى سراج "تجاره" ، مريم عصام "آداب"، احمد نفادا "تربية" صبحى عبد العال "تربية"، على اشرف "تربية"، أحمد عصام "آداب" ، محمد نعيم "حقوق"، احمد توكل "طب"، محمد أشرف "طب".

كما فاز الطالب حمزة العزونى بالمركز الثالث فى مجال شعر الفصحى، والطالبة شيماء أحمد عبد الغفار السيد بالمركز الثالث فى مجال ‏التصوير الزيتى والرسم الملون غير المتخصص.