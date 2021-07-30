«قصور الثقافة»: طرح استمارة مبادرة «السينما بين إيديك» في الإسكندرية

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة طبعت استمارة طلب المشاركة في مبادرة «السينما بين إيديك»، التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وسيتم توزيعها في مواقع الهيئة بمحافظة الاسكندرية التي تم اختيارها لتكون المحافظة الأولى في المشروع.

وأضاف عطوة في تصريحاته لـ«الدستور»، أن جاري الاعداد للاستمارة الالكترونية، الخاصة أيضًا بالمبادرة لطرحها عبر موقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك للتسهيل على الشباب في المشاركة، مؤكدًا على أن الورشة ستكون في أقسام "التصوير، المونتاج، السيناريو، الإخراج"، وذلك تحت مظلت مشروع "إبدا حلمك" الخاصة بقصور الثقافة في المحافظات، لاكتشاف المواهب الشابة في مجال التمثيل، وتنمية تلك المواهب ورعايتها.

وأوضح أن الهدف من المشروع، صناعة سينما جيدة، وهادفة، لرفع الوعي ونشر الأفكار التنويرية، في مواجهات الأفكار الظلامية، مؤكدًا على أن المشروع يعد الأول من نوعه في إطار الورش السينمائية في المحافظات، لافتًا إلى أن الدولة متمثلة في وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تولي إهتماما كبيرًا بقطاع الشباب في هذا المشروع، لخلق فرص عمل جديدة لهم من مواهبهم في المجالات السابق ذكرة.

وأكد على أنه سيتم إنتاج افلام ترويجية قصيرة للمناطق السياحية بمصر، للخريجين لدفعة لهم للدخول في سوق السينما، إلى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكافة المحافظات .

«السينما بين ايدك»، تنفذه قصور الثقافة، وسيتم إعادة طبع مجلة ابيض واسود المتخصصة في الفن السابع وانشاء قناة ويب وموقع اليكترونى متخصص يضم تاريخ السينما المصرية وكافة الاعداد السابقة من مجلة ابيض واسود ومجموعة افاق السينمائية .

المشروع يتم بالتعاون مع اساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائى منهم الدكتور اشرف محمد ، كمال عبد العزيز مدير التصوير ، المحرج اشرف فايق ، المخرج فخر الدين نجيلة ، الدكتور خالد بهجت ، الدكتورة مروة عزب ، الدكتور مختار يونس ، الدكتور محمد عزب ، الموسيقار خالد حماد والناقد طارق الشناوي وغيرهم.