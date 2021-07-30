بحمولة 4.8 مليون طن.. 71 سفينة تعبر قناة السويس اليوم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الجمعة، عبور ٧١ سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٤.٨ مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال ٣٠ سفينة بحمولات صافية قدرها ٢.٢ مليون طن، فيما عبرت ٤١ سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت ٢.٦مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم الجمعة، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة HMM ROTERDAM بحمولة كلية ٢٤١ ألف طن، في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة ، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC LEANNE التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية ٢٠٠ ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى المغرب.

وأوضح الفريق ربيع، أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية والأختيار الأول والأكثر أماناً لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد رئيس الهيئة على استعداد قناة السويس للتعامل مع كافة المتغيرات العالمية التي تشهدها صناعة النقل البحري بفضل مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة والتي تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم.