الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 80 كيلو لحوم «فاسدة» في مطروح

حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح

نظمت لجنة الرقابة  على المطاعم والمنشآت السياحية بمطروح، بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين والقوى العاملة، حملة على للتفتيش على عدد من المطاعم والمحال التجارية  بمدينة مرسى. 

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حملات تفتيشية بمطروح 

 أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام ٨٠ كجم لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك، وتحرير ٣ محاضر نظافة بالإضافة إلى ٣ إنذارات عقود عمل للعاملين  وترخيص مزاولة المهنة للعمال وسلامة وصحة مهنية. 

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حملات تفتيشية بمطروح 

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية واللحوم والتأكد من سلامته للاستهلاك الآدمي، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار جهود الرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

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حملات تفتيشية بمطروح 

وكان كلف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور شريف كامل، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية، بالمرور على المنشآت الغذائية. 

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حملات تفتيشية بمطروح 

وقام فريق من  مفتشي الأغذية تحت إشراف كبير المراقبيين الصحيين أشرف محروس بالمرور على ١١ منشأة من المنشآت الغذائية بالقرى السياحية لمدينة الحمام للتأكد من اتباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان وصول غذاء آمن حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين. 

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حملات تفتيشية بمطروح 

 وأسفر المرور عن سحب ١٢ عينة وإعدام ١٠٠ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام ٢٠ لتر عصير ومياه غازية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٥ محاضر جنح صحية لعدم اتباع قواعد النظافة العامة وجاري العرض علي النيابة العامة.

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حملات تفتيشية بمطروح 

 

حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
حملات تفتيشية بمطروح
محافظ مطروح المنشآت السياحية الرقابة على الأسواق غير صالحة للاستهلاك ترخيص مزاولة المهنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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