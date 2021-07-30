الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 آلاف «لمبة ليد» داخل مصنع غير مرخص في بالشرقية

مصنع غير مرخص
مصنع غير مرخص

شنت إداره تموين بلبيس، بمحافظة الشرقية، حملة على المنشآت الصناعية، للتأكد من التزامها بالإجراءات والاشتراطات التموينية، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وجرى تحرير محضر ضد “ا. ع . ع ”، مدير مسئول بمصنع لتصنيع اللمبات الليد، يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥ آلاف لمبة معده للبيع و١٠ آلاف كفر بلاستيك معد لتصنيع اللمبات، كما تم التحفظ على ٥ آلاف سوستة و٥٠٠ بودى للمبات.

كما تم تحرير محضر جنح بلبيس ضد “ر. ع.ج” مدير مسئول بمصنع لتصنيع غطاء الصرف الصحي، يُدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٤ آلاف  كجم فايبر جلاس داخل شكائر و٤٤٠ كجم مادة بولى إيستر داخل برميلين وطن مادة زمن استريت بشكائر و١٠٠ غطاء منتج نهائي قبل بيعه بالأسواق.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود  للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونيه من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين. 

وفي سياق متصل، أجرت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حملة برئاسة أحمد إبراهيم، مدير الإدارة على الأنشطة التجارية ومخازن المواد الغذائية والتجار التموينيين.

 وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد مخازن الجملة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على  30 كيس منظف ملابس زنه الكيس 10 كيلو بإجمالي 300 كيلو، كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لقيامه ببيع السلع التموينية (زيت تمويني) بأزيد من السعر المقرر، وتم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد أثناء المرور، وتم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية.

بدون ترخيص التجارى مصنع العاشر من رمضان مصانع غذاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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