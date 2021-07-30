الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية 2021

قبل التقديم| اعرف موعد نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية 2021

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

 موعد نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية 2021.. بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، تقدم عدد كبير من الطلاب بمختلف أنواع الدبلومات الفنية من ( صناعي- تجاري- زراعي- فندقي) بتظلمات علي نتيجة الامتحانات، لذلك يبحث الكثير من هذه الطلاب علي موعد ظهور نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية.

 

 موعد نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية 2021

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن التقدم لتظلمات الدبلومات الفنية 2021 يبدأ من اليوم التالي لظهور النتيجة ويستمر لمدة ١٥ للدور الأول و 7 أيام للدور الثاني، ثم تبدأ عمليات إطلاع الطالب المتظلم على كراسة إجابته في المادة المتظلم بشأنها في الدور الأول اعتبارًا من اليوم الخميس 29 يوليو 2021 حتى يوم الخميس 12 اغسطس 2021.

 حيث يتم الإطلاع على أوراق طلاب الدبلومات الفنية المتظلمين بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

على أن يتم سداد رسم تظلمات الدبلومات الفنية وقدره 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال  هيئة البريد او شركة فوري بكود 66616، ويقوم طالب الدبلومات الفنية بسداد رسوم التظلم بمعلومية الاسم والرقم القومي وبالنسبة للوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب، وفي حالة استحقاق الطالب لاسترداد رسوم الإطلاع في إحدى المواد المتظلم بشأنها يتم استخراج إيصال الاسترداد باسم الطالب.

نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية 2021
 

وبالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية قاطني المحافظات البعيدة والنائية عن المحافظة الكائن بها مقر لجنة النظام والمراقبة، يراعة استيفاء جميع إجراءات الإطلاع في نفس التقدم بالطلب بعد سداد الرسوم.

و تستقبل كنترولات الملك الصالح طلاب الصناعي والزيتون طلاب التجاري والزراعي في عبده باشا والفندقي بالسيدة زينب بالقاهرة.

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وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2017- 2018، بنسبة نجاح: 57.58% بالنسبة لنظام الـ3 سنوات، و83.65% بالنسبة لنظام الخمس سنوات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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