الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية ميلاد المسيح.. أولى الجولات الافتراضية لتصوير المعالم الكنسية بتقنية 360 درجة

كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح

أطلق المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشروعًا جديدًا برعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يهدف لتصوير المعالم الكنسية المصرية التراثية بتقنية 360 درجة، لتوفير جولات افتراضية في هذه المعالم من كنائس وأديرة أثرية.

وقال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه سيتاح للمتابعين والمستخدمين، إجراء جولات افتراضية في تجربة مقاربة للزيارة الواقعية لهذه المعالم، من خلال الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة المركز الإعلامي القبطي على يوتيوب.

كاتدرائية العاصمة الأدارية أولى جولات المركز الأعلامي

وصورت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعض المعالم القبطية بمصر بتقنية 360 درجة، ونشرها عبر الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

وتعد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية من أوائل الكنائس التى يتم تصويرها بتقنية ٣٦٠ درجة، حيث تعد الأكبر حجماً وسعةً بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة ١٥ فدانًّا، أي ما يعادل ٦٣ ألف متر .

وافتتحت الكاتدرائية في السادس من يناير 2019 خلال الاحتفال بعيد الميلاد وخلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني.

ويشار إلى أن التشكيل الرئيسى للكنيسة عبارة عن صحن رئيسى مغطى بقبوين متعامدين قطر كلاً منهم 40 متر يشكلَا صليب، وفى تقابلهم فى وسط الصحن قبة الكاتدرائية (Dome) بقطر 40 متر ترتفع 39 متر عن سطح الأرض محملة على عدد أربعة عقود رئيسية (Arches) بنفس القطر.

وتتضمن أيضا أنصاف قباب فى الجهات الشمالية والقبلية والغربية على الجانبين يوجد ممرين جانبيين يتغطى كلاً منهما بقبوات متقاطعة قطر كلاً منهم 6 متر.

وتم مراعاة أن تكون منطقة الهياكل أن يكون أعلى الهيكل الرئيسى قبة بقطر 15 مترا وقباب الهياكل الجانبية بقطر 10 أمتار، وتم تصميم عدد 2 منارة ملحقة بمبنى الكاتدرائية.

وتم تصميم المنارة بتشكيل من عناصر من العمارة القبطية وروعى أن تحتوى على عدد من الاجراس أعلى المنارة.

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