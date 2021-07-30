الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سيدة وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بالبحيرة

إسعاف
إسعاف

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شخص،إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الزراعي، أمام مستشفى قرية دنشال التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

و تلقى اللواء أحمد عرفات،مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي، بدائرة المركز أسفر الحادث عن إصابة شخص ووفاة سيدة وتم نقلهما لمستشفى دمنهور التعليمي، وهما "م. ع. ي. هـ"، 35 سنة، مقيم في دمنهور، أمين شرطة يعمل بميناء الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم،  ويجري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة ، و  “س. أ. م. ا”، 57 سنة، مقيمة بمركز دمنهور، جثة هامدة  وتم دخولها لثلاجة حفظ الموتى،  تحت تصرف النيابة، و تم تحرير المحضر اللازم ويجري العرض على النيابة العامة.. 

الطريق الزراعي انقلاب سيارة وادى النطرون دراجة نارية أمين شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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