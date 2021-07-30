مصرع سيدة وإصابة آخر في انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شخص،إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على طريق "الإسكندرية - القاهرة" الزراعي، أمام مستشفى قرية دنشال التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

و تلقى اللواء أحمد عرفات،مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي، بدائرة المركز أسفر الحادث عن إصابة شخص ووفاة سيدة وتم نقلهما لمستشفى دمنهور التعليمي، وهما "م. ع. ي. هـ"، 35 سنة، مقيم في دمنهور، أمين شرطة يعمل بميناء الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، ويجري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة ، و “س. أ. م. ا”، 57 سنة، مقيمة بمركز دمنهور، جثة هامدة وتم دخولها لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، و تم تحرير المحضر اللازم ويجري العرض على النيابة العامة..