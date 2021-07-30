رفضت إعطائه مالا لشراء «الكيف».. ضبط مدمن ألقى زوجته من «الثالث» بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، القبض على الزوج المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث على خلفية وقوع مشادات بينهما، و تم تحرير المحضر اللازم، و يجري العرض على النيابة العامة.

و كان اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإستقبال مستشفى الأحرار التعليمى لـ “ ف. ج. ا. خ”، من أبناء مركز مشتول السوق، تبلغ من العمر 18 عامًا، متزوجة ومقيمة بقرية سنهوا، بدائرة مركز منيا القمح، مصابة بكسور فى الحوض والعمود الفقرى والساقين، تم تحويلها من مستشفى مشتول السوق لسوء حالتها الصحية.

- تفاصيل الواقعة

و باستجوابها أقرت أن الواقعة، بدأت حين جاء ذويها لمنزل الزوجية للتهنئة بالعيد، وعلم زوجها المدمن مؤخرًا أنها تحصلت منهم على مبلغ مالي "عيدية"، فطالبها الزوج بأموال العيدية ليشتري المخدرات، الذي اعتاد على الحصول على الأموال من أي جهة ليشتريه، فما كان منها إلا أنها رفضت إعطائه المال، وكان نتيجة ذلك وقوع مشاجرة كبيرة بينهما، ظل الزوج يتشاجر معها ليلة كاملة، وحتى الثانية من ظهر اليوم التالي.

وبعد أن يأس الزوج خرج من المنزل غاضبا ليعود في المساء، و يبدأ في تجديد طلب الحصول على أموال العيدية لترفض مرة أخرى، فيقوم الزوج المدمن بضربها ضربًا مبرحًا، و تحاول الزوجة الهروب منه في كل أرجاء المنزل، فوجدت نفسها قريبة من شرفة غرفة الأطفال، فحاولت الاستنجاد لمساعدتها وتخليصها من أذاه وضربه المبرح، فقام الزوج بإلقائها من شرفة شقة الزوجية والكائنة بالطابق الثالث.

و قد تم القبض على الزوج المتهم ، و تحرير المحضر اللازم، و جارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.