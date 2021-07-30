توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021| تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. من اقتراب انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، مما يسبب لهم الكثير من القلق والتوتر على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تعلن بعد انتهاء الامتحانات في خلال اسبوع او ١٠ ايام اي على يوم ١٢ أغسطس على أن تنتهي الامتحانات بالشعبتين العلمية والأدبية في يوم ٢ أغسطس.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الصف الثالث الثانوي

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح كافة المواد خلال هذا العام إلكتروني ولا يوجد أي تدخل بشري مما يساعد في سرعة ظهور النتيجة، كما أنه يتم تصحيح كل مادة عقب انتهاء امتحانها مباشرة.

تنسيق القبول بالجامعات 2021

ومن المنتظر بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وإعلان احصائيات النجاح ، أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الاعلان عن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، ويتم إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى ويليها المرحلة الثانية والثالثة.

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كما أعلنت وزارة التعليم العالي، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدء من يوم السبت الموافق 7 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات وهي:

كليات الإعلام - كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية- شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) - شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس - الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية) - كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض- كليات السياحة والفنادق.