الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلجيكا: ثبات نسبى فى إصابات «كورونا» واستمرار ارتفاع الوفيات

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية البلجيكية حالة ثبات نسبي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام القليلة الماضية، مع استمرار ارتفاع أعداد الوفيات.

وقالت السلطات البلجيكية حسبما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المعدل الوسطي اليومي للإصابات وصل خلال الأيام الأخيرة إلى 1469 إصابة، فيما سجلت الوفيات ارتفاعاً وسطياً وصل إلى 2,1 حالة يومياً، بعد أن كان أقل من حالة واحدة منتصف الشهر الجاري.

لكن هذه النسب لم تُثر على ما يبدو قلق السلطات الفيدرالية التي مضت قدماً في اتخاذ قرارات إضافية للعودة للحياة "الطبيعية" في البلاد.

ومنذ اليوم، بات بالإمكان تنظيم فعاليات تجمع 3 آلاف شخص في الداخل و5 آلاف في الخارج، كما يمكن للمخيمات الكشفية أن تُنظم بحضور 200 فتى وفتاة بدل 50 في السابق، فيما يبقى ارتداء الكمامات في المراكز التجارية ووسائل المواصلات العامة والشوارع المزدحمة إلزاميا.

يذكر أن الوباء قد أصاب ما يزيد عن مليون ومئة ألف شخص، وأودى بحياة 25235 آخرين في البلاد منذ بداية انتشاره منذ أكثر من عام.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الولايات المتحدة الصين المملكة المتحدة صحي عالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«شقى العمر راح».. سكان «عقار بحري» المائل: «إحنا في كابوس»

«الصحة» تؤكد: لقاح فيروس كورونا يقلل فرص الإصابة بالعدوى (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة

تحقيقات حول استهداف برنامج التجسس «بيجاسوس» هاتف وزير المالية الفرنسى