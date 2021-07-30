تصدر «الترند» لفوز فريقه على السويد.. من هو كريم هنداوي؟

حجز منتخب مصر لكرة اليد مقعده في دور الـ8 لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد فوزه على منتخب السويد، حيث حُسمت نتيجة مباراة مصر والسويد في كرة اليد، لصالح الفراعنة بنتيجة 27 - 22، ليصل إلى النقطة السادسة في المجموعة التي تضم إلى جوارهما منتخبات الدنمارك والبرتغال واليابان والبحرين وكان حارس المرمى المصري كريم هنداوي هو صاحب الفضل الأكبر في النجاح بالتصدى لـ17 تسديدة من إجمالى 38 تصويبة بنسبة نجاح 45%، ما جعله رجل مباراة مصر والسويد بعدما لعب دوراً مؤثراً فى نتيجة اللقاء.

وفي ذلك السياق نستعرض أبرز المعلومات عن حارس المرمى كريم هنداوي

١- (مواليد 1 مايو 1988) لاعب كرة يد مصري ويمثل منتخب مصر.

٢- لقب بالإخطبوط لسرعته في التصدي للكرة.

٣- في بداية مرحلة الشباب انتقل "الإخطبوط" إلى النادي الأهلي.

٤- حصل على لقب أفضل حارس مرمى بكأس العالم للشباب في 2009، وكان من المفترض انتهاء عقده مع الأحمر عقب البطولة، لكن بعد انتظار لم يتحدث أحد من مسؤولي الأهلي عن تجديد العقد، ما أدى إلى تلقيه عرضًا من الزمالك ووافق عليه.

٥- انضم إلى القلعة البيضاء وذلك في عام 2015، إلا أنه وبعد انتهاء تعاقده مع الزمالك عاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

٦- بعد عودته إلى النادي الأهلي، تجددت أزمة هنداوي مع النادي الأحمر مرة أخرى.

٧- بعد انتهاء عقده لم تتحدث معه إدارة النادي عن تجديد العقد.

٨- ما دفع الزمالك لتقديم عرض جديد لضم كاتونجا للفريق الأبيض، ووافق اللاعب مرة أخرى ليكرر السيناريو.

٩-وبعد التألق مع نادي الزمالك تلقى عرضًا للاحتراف من نادي بشكتاش التركي وانتقل إليه.

١٠- نجح في التتويج مع بشكتاش التركي بالدوري وكأس تركيا والسوبر التركي لكرة اليد.

١١-احترف في فريق كونستانتا "الروماني"، قبل العودة مرة أخري لفريق بشكتاش التركي.

١٢-ثم إلى كونستانتا الروماني، وحاليا بدون تعاقد.

١٣- شارك بالعديد من المسابقات الدولية ككأس العالم، والتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في تونس.