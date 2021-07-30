الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لإنشاء موقف حضاري يسهل حركة التنقل.. وزير الأوقاف يوقع بروتوكول مع محافظة الدقهلية

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية اليوم الجمعة بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، لإنشاء مشروع الموقف الحضاري بمدينة المنصورة، وتطوير وتنظيم مواقف سيارات الأجرة، والنقل الجماعي بما يتواكب مع اتجاه الدولة المصرية لتسهيل وتيسير حياة المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

وخلال توقيع البروتوكول أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هذا المشروع من أفضل المشروعات الخدمية للمحافظة، ويحقق العديد من الخدمات المجتمعية والتنموية لأبناء محافظة الدقهلية.

ومن  ناحيته،  أكد الدكتور أيمن مختار، أن محافظة الدقهلية تسعد دائما بزيارة وزير الأوقاف، وأن ما تقوم به وزارة الأوقاف بقيادته من خدمات للمجتمع في شتى المجالات عمل غير مسبوق.

يأتي إنشاء هذا الموقف على مساحة ٤٢ ألف متر نصفها مخصص موقفا للسيارات، وتديره المحافظة بمعرفتها مقابل حق انتفاع لهيئة الأوقاف والنصف الثاني للخدمات ويدار بمعرفة هيئة الأوقاف.

كما  شهد وزير الأوقاف والدكتور أيمن مختار، توزيع 4 طن لحوم أضاحي للأسبوع الثاني بمحافظة الدقهلية، ليكون إجمالي ما تم صرفه للمحافظة 8 طن لحوم أضاحي. 

من جانبه أشاد محافظ الدقهلية بمشروع صكوك أضاحي الأوقاف ودقته وجودة اللحوم ومستوى الأداء في مختلف جوانبه ومن أهمها مراعاة الأبعاد الإنسانية للمشروع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على المساعدة المستمرة في تطوير جميع مناحي الحياة، وتماشيًا مع نهج الدولة المصرية في الارتقاء بحياة المواطن المصري والحرص على كرامته المعيشية.

وزير الأوقاف محافظ الدقهلية لحوم الأضاحي موقف حضاري محافظة الدقهلية هيئة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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