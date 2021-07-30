الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا باسيليوس يترأس قداس منح الدرجة القمصية للأب أنطونيوس نان

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة القمصية للأب أنطونيوس نان، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حليم، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

وحضر أيضًا جمع من كهنة الإيبارشيات المختلفة، والأخوات الراهبات، وأسرة الأب المُحتفى به، وشعب كنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط، وشعب الإيبارشية، ووفد من الكنيسة الأرثوذكسية بسمالوط، وأيضًا وفد من الكنيسة الإنجيلية.

من هو الأنبا باسيليوس؟

ولد الأب باسيليوس فوزر فى 16 ديسمبر 1956 بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980، وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983.

تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبو الخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يُعد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي من  أحد أبرز الشخصيات القبطية ذي الدور البارز في نشر الدعم و الأمل في نفوس أبناء الطائفة خلال فترات خدمته فقد حرص على أن ينشر الأمل وأن يمحو شعور الضعف وقد رفع شعارًا خاصًا حين أعلن قائلًا: "كنت أصلى لله أن يمنحني نعمة الوعظ، لأنني لا أستطيع أن أعظ وقد أعانني الله طوال خدمتي بالمنيا، فأؤمن بعطائه اللامحدود".

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانًا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.

وعيَّنّ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا يوسف أبو الخير مدبرا بطريركيا لكرسي سوهاج الشاغر لحين تجليس مطران جديد.

لأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا الأنبا يوسف أبوالخير مطران إيبارشية الجيزة الانبا باسيليوس اقباط الكاثوليك الانبا توماس عدلي

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