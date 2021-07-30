جدول مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية خط القاهرة - أسوان

جدول مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسية على خط القاهرة - أسوان.. تنشر الدستور مواعيد القطارات على خط القاهرة - أسوان وذلك للقطارات المكيفة والروسية للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد القطارات لتوفير إمكانية الحجز عبر الإنترنت، وذلك بالتزامن مع دعم هيئة السكة الحديد لخاصية الحجز عبر الإنترنت لتقليل التكدس داخل محطات السكة الحديد:

جدول مواعيد القطارات اليوم المكيفة والروسى على خط القاهرة - أسوان

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساءا.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

جدول مواعيد القطارات اليوم