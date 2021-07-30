بعد توقفها لانقلاب ميكروباص.. عودة حركة السيارات بطريق «الإسماعيلية-القاهرة» الصحراوي

عادت حركة سير السيارات لطبيعتها بشكل كامل، على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي، بعد توقف جزئي بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص بها 14 راكبا، كانوا في طريقهم لأحد المصايف.

و انتقل ضباط الشرطة لمكان الحادث لمعاينته، وتمكنوا من رفع حطام السيارة، وعادت حركة سير السيارات على الطريق لطبيعتها مجددًا.

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا يفيد بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، و بالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب سيارة على طريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي أمام مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.

- نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي

وتبين أن السيارة ومصابي الحادث من شبين القناطر، كانوا في طريقهم إلى أحد المصايف، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة تحت إشراف الدكتور أبو الفتوح عياد، مدى المستشفى، و الدكتورة سها صقر، نائب مدير المستشفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.