الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ 228 مليون جنيه.. خطة تطوير محطات وشبكات ومعدات مياه أسيوط

خطة الاحلال والتجديد
خطة الاحلال والتجديد بشركة مياه الشرب

اعتمدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خطتها للإحلال والتجديد المتوجهة لأعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي، وإحلال وتجديد محطات المياه والصرف وانشاء محطات أخرى جديدة، وعمل إحلال وتجديد لمعامل الشركة وتجهيزها بأحدث المعدات وإنشاء مراكز لخدمة العملاء ،وتجهيز أخرى متنقلة فضلاً عن إعادة تأهيل معدات الشركة واستقطاب معدات جديدة لزوم أعمال الصيانة والتطهير.

 خطة تطوير محطات وشبكات ومعدات مياه أسيوط


وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن الشركة اعتمدت 228 مليون جنيهاً لخطة الإحلال والتجديد السنوية وذلك لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطة (مياه نزلة عبد اللاه – ومرشحة ابوتيج الكبرى – وماخذ محطة المطيعة النقالى – ومحطة رفع صرف صحي القوصية – ومحطة رفع صرف صحي الوليدية – ومحطة رفع صرف صحي أبوتيج).

 خطة تطوير محطات وشبكات ومعدات مياه أسيوط


وأضاف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه يتم إحلال وتجديد شبكات مياه شرب بالقوصية، وأسيوط، والبداري، والغنايم، وإحلال وتجديد خطوط طرد محطات (المديرية والسنترال والشادر)، فضلاً عن إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحى البدارى الرئيسية ونائلة خاتون وسعد زغلول والشادر.


وأضاف "عبد الغفار" أن الخطة السنوية للإحلال والتجديد لم تغفل مد وتدعيم الأسطول الميكانيكى بعدد 14 معدة، ما بين حفار على عجل، وسيارات شفط، ورواسب كبيرة لزوم اعمال تطهير وتعقيم غرف مطابق الصرف الصحي، وسيارات مدمجة، ونافوري وكباش.
وأكد أن الخطة السنوية فى تزايد مستمر كل عام سعياً لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة.

 خطة تطوير محطات وشبكات ومعدات مياه أسيوط

خطة تطوير محطات وشبكات ومعدات مياه أسيوط
خطة تطوير محطات وشبكات ومعدات مياه أسيوط
محافظة اسيوط الوادي الجديد الصرف الصحي مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي محطات المياه العضو المنتدب اعمال الصيانة

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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