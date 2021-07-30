الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من «مدرستنا».. مراجعة ليلة الامتحان لمادة الأحياء لطلاب «علمي الثانوية»

طلاب «علمي الثانوية
طلاب «علمي الثانوية

تنشر “الدستور” ملخص مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة -شعبة علمي علوم- من قناة "مدرستنا" التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمقرر أن يؤديه الطلاب غدآ السبت، بإجمالى عدد 292 ألف و428 طالبا وطالبة.

بينما يؤدى طلاب الشعبة (العلمية/الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

وأدى أمس، 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 

مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
مراجعة ليلة الامتحان
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امتحانات الثانوية العامة المديريات التعليمية التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم ملخص الثانوية العامة

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