جهاز التجميل ووحدة الإنقاذ السريع ينفذان حملات للنظافة وتمهيد الطرق بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، إن حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع والميادين بمركز منفلوط، وحي شرق مدينة أسيوط، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير والتيسير على المواطنين في النقل والانتقالات دون معاناة.



ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق بين وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وجهاز التجميل والوحدة المحلية للمركز على مدار اليومين وتقسيم الحملة، إلى عدة تمركزات للمعدات والعمال ،لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة للشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم.



ووجه محافظ أسيوط، باستمرار حملات النظافة الدورية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية، لمنع حدوث تراكمات يصعب إزالتها والحفاظ علي الشكل الحضاري.



من جهته أوضح خالد مصطفى، مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظةـ إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة وتسوية وتمهيد الشوارع لليوم الثالث على التوالي|، لرفع تراكمات القمامة ومخلفات إنشاء المباني، وإزالة الأتربة، والمخلفات وتسوية الشوارع والميادين والطرق الداخلية لمدينة منفلوط.

وأشار إلى أنه تم استهداف عدة مناطق ومنها شوارع، جناين أيوب، وأحمد ماهر، وخلف المجزر "السلخانة" بمدينة منفلوط فضلاً عن شارع الستين أمام نادى هارون لرشيد التابع لجامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، وذلك بمشاركة حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأيمن محروس رئيس حي شرق، ومحمد عبدالغني نائب رئيس المركز، وطاهر إسماعيل، مدير جهاز النظافة والتجميل، ومسئولي قسم الإشغالات والنظافة والكهرباء، وإدارة المخلفات الصلبة ومعدات الوحدة المحلي.

وأشار إلى توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بنزول وتحريك معدات وحدة مشروع الإنقاذ السريع لمساعدة ومعاونة معدات الوحدات المحلية، والحملة الميكانيكية ببعض المراكز، وتكثيف مثل تلك الحملات و بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتحسين مستوى النظافة و الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات النظافة

حملات النظافة

حي شرق (3)