الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ24 جائزة.. طلاب جامعة عين شمس يسيطرون على جوائز مهرجان «إبداع»

مهرجان «إبداع
مهرجان «إبداع

نجح طلاب جامعة عين شمس في اقتناص غالبية جوائز مسابقات مهرجان "إبداع"، والذي اختتمت فاعليات دورته التاسعة أمس ونظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حدث فريد بتاريخ الجامعات المصرية، وتاريخ الجامعة. 

وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تسلم طلاب جامعة عين شمس 24 جائزة خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

جاءت مشاركة طلاب جامعة عين شمس في الدورة التاسعة لمهرجان إبداع، برعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والأستاذ دكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف الأستاذ دكتور تامر راضي، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم.

 ونافس طلاب جامعة عين شمس 6500 طالب وطالبة من 145 جامعة ومعهد من الجامعات والمعاهد  الحكومية والخاصة، في 23 مسابقة في المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية.

وجاءت جوائز الطلاب على النحو التالي:

في الفرق الجماعية حصد طلاب جامعة عين شمس 

-المركز الأول في كل من مسابقات مسرح الهواة و مسرح المتخصصين والأفلام القصيرة.

-المركز الأول لفريق الموسيقى.  

-مركز ثاني فنون شعبية وجائزة أفضل موسيقى وغناء في مجال الفنون الشعبية.

-مركز ثاني فريق الإنشاد الديني

-المركز الثاني للترانيم المسيحية

-المركز الثالث مجال المسرح الغنائي.

أما في المسابقات الفردية، فقد حصد طلاب جامعة عين شمس الجوائز التالية:

-مركز أول أفضل ممثل مسرح هواة

مركز أول أفضل ممثلة مسرح هواة

مركز أول أفضل مخرج مسرح هواة

مركز أول أفضل مخرج مسرح متخصصين

مركز أول أفضل ممثل مسرح مسرح متخصصين

مركز ثالث أفضل ممثل مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل ممثلة مسرح متخصصين

مركز ثالث أفضل ممثلة مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل ديكور مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل اضاءة مسرح متخصصين

مركز ثاني أفضل ملابس مسرح المتخصصين

أفضل ممثل مركز ثالث المسرح الغنائي

كما حصدت الجامعة في مسابقات المجال العلمي المركز الأول في مجال الابتكارات العلمية (إنترنت الأشياء).

وفي المجال الثقافي حصد الطلاب المركز الأول في مجال شعر العامية والمركز الثاني لأفضل كاتب سيناريو).

يذكر أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ 4 ملايين و917 ألف جنيه مصري.

مهرجان «إبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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