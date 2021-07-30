«الرقابة التموينية» تضبط 82 مخالفة بمطاعم بورسعيد

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، شن حملات رقابية على مطاعم طرح البحر خلال الثلاثة أيام الماضية، أسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين لإحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية والغير غذائية المقدمة للمواطنين.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وبالتنسيق مع إدارة تموين الضواحى والجنوب بمشاركة إدارة حماية المستهلك من تحرير 82 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة، بينها 8 صفائح جبنة بيضاء منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي (160 كجم) داخل “سوبر ماركت”.

وبمناطق طرح البحر، شنت حملات للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين خاصة خلال فترة الصيف حيث يزداد الإقبال عليها، أسفرت عن تحرير 30 محضرا للعاملين في عدد من المطاعم لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض.

كما تم تحرير المخالفات الأتية نطاق الأسواق:

1- 25 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية .

2- 8 محضر شهادات صحيـــة للعاملين بمحال السوبر ماركت

3- محضران لبدالين تموينين

فى مجال المخابز البلدية التموينية

1- 8 محاضر عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

2- 7 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها.

3- محضر لاستخدام أسطوانات بوتجاز فى مناطق مزودة بالغاز الطبيعي