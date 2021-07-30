نصائح للتعامل مع الزوج العصبي و4 طرق للدفاع عن النفس

بعد تزايد الجرائم الزوجية

تدفعنا الخلافات الزوجية وجرائم العنف إلى التفكير فيما يخص التعامل مع الشخصية العصبية، وكذلك تعلم الدفاع عن النفس أمام وجود خطر، حيث تزايدت الجرائم الزوجية الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه ولأسباب غير مستحقة لهذه النهايات المؤلمة.

وفي هذه السطور نوضح عن كيفية التعامل مع الشخصيات العصبية وكيفية الدفاع عن النفس أمام الخطر، بحسب تقرير لموقع "ويكي هاو" الصيني.

محاولة تهدئته:

يجب محاولة تهدئة الشخص عند العصبية عن طريق الإمساك بيده وأن يخفض الطرف الآخر صوته، أو محاولات التهدئة الأخرى التي قد يستخدمها طرف للطرف الآخر بحسب طبيعته الشخصية التي يدركها.

محاولة تغيير موضوع الخلاف:

يجب محاولة تغيير موضوع الخلاف حتى تهدأ الأمور وتذكيره بأشياء كانت جميلة في السابق بينكم ومحاولة اللعب على وتر الحب والعاطفة عنده.

نظرة حنونة

يمكن أن يهدأ الطرف صاحب الشخصية العصبية عند القيام بالنظر إليه نظرة حنونة فالاتصال المباشر بالعين يمكن أن يهدئ من روعه بسبب جذب انتباهه.

الابتسام:

يجب الابتسام في وجهه لكي يشعر بالراحة والود.

سماعه جيدا:

يجب سماعة بل والإنصات للحديث بشكل جيد عند عصبيته حتى يفرغ جميع الشحنات السلبية الموجودة في داخله مع عدم إلقاء الأسئلة عليه أو اللوم عليه.

محاولة التحدث بهدوء:

يجب التحدث معه بهدوء تام ومحاولة الوصول لحل للمشكلة الموجودة.

الثقة:

يجب أن يشعر بثقة الطرف الآخر في نفسه حتى تنخفض حدة التوتر بينهما ولكن مع عدم وضع اليدين في الجيوب أو تكتيفها، وإبقاء الذقن مرفوعة.

كيفية الدفاع عن النفس في حالة الاعتداء:

ركلة الفخذ:

إذا كان الشخص المعتدي يهجم من الأمام فيمكن ركله بين فخذيه لشله.

ضربة الأنف:

يمكن الضرب بقوة على أنف المهاجم أو حلقه بقبضة اليدين مرات متتالية وراء بعضها البعض.

ضربة الكوع:

يمكن توجيه لكمة قوية باستخدام الكوع في ذقنه أو في زوره لأن ذلك سيسبب له ألم كبير

فك التقييد:

إذا كان المهاجم يأتي من الخلف ويقوم بالتقييد بيديه، يجب الميل بكل الوزن نحو الأمام حتى يصعب على المهاجم حمل الطرف الآخر، ووقتها يمكن ضربه عن طريق الكوع يمينًا ويسارًا أو ثني الركبة بشدة وضربه للخلف بين فخذيه.