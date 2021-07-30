ضمن «حياة كريمة».. إقبال كثيف من أهالى البحيرة على القافلة الطبية لجامعة عين شمس (صور)

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها جامعة عين شمس لمختلف قرى وربوع محافظات مصر، نجحت قافلة جامعة عين شمس الطبية لمحافظة البحيرة في خدمة أهالي قرية دمسنا وتوابعها مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وذلك وسط إشادة واسعة من أهالي القرية وكافة الأوساط والقيادات التنفيذية والمحلية والشعبية بالمحافظة.

القافلة الطبية لجامعة عين شمس

وباشرت القافلة أعمالها تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، وإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف إداري سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية مجاناً لـ686 مواطناً من خلال 11 عيادة طبية في تخصصات (الأنف والأذن والرمد والجلدية والباطنة والجلدية والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والأطفال والعظام والقلب والأوعية الدموية والمخ والأعصاب) بالإضافة إلى قياس نسبة السكر والضغط لـ280 من المترددين على القافلة.

القافلة الطبية لجامعة عين شمس

كما جرى صرف العلاج المجاني لـ550 من أهالي القرية من خلال صيدلية القافلة وكذلك تحويل 44 حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس.

وكان سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة استقبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بمقر القافلة، حيث أجريا جولة تفقدية لأعمال القافلة والاطمئنان على تسليم الكمامات مجاناً لجميع المترددين على القافلة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المواطنين وأعضاء القافلة.

القافلة الطبية لجامعة عين شمس

وتواصل جامعة عين شمس قوافلها التنموية الشاملة لتؤكد تكاتف مختلف مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر 2030، فضلاً عن الإسهام بفاعلية في دعم مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري.

القافلة الطبية لجامعة عين شمس

القافلة الطبية لجامعة عين شمس

القافلة الطبية لجامعة عين شمس

القافلة الطبية لجامعة عين شمس