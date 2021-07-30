ضبط سائق وزميله بتهمة الاعتداء على طالب فى مشاجرة بـ 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق وزميله لاتهامهما بالاعتداء على طالب فى مشاجرة بينهم فى مدينة 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول" إ.ع" طالب مصاب بجروح وكدمات وإصابة فى عينه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص أثناء سير المجنى عليه بدراجة بخارية، فقام المتهمين بالتضييق عليه أثناء السير فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وقاما بالتعدى عليه بحجارة مما أدى لإصابته بجروج بالغة.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1898 لسنة 2021، وتم إحالتهما للنيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.