الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق وزميله بتهمة الاعتداء على طالب فى مشاجرة بـ 15 مايو

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق وزميله لاتهامهما بالاعتداء على طالب فى مشاجرة بينهم فى مدينة 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول" إ.ع" طالب مصاب بجروح وكدمات وإصابة فى عينه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص أثناء سير المجنى عليه بدراجة بخارية، فقام المتهمين بالتضييق عليه أثناء السير فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة وقاما بالتعدى عليه بحجارة مما أدى لإصابته بجروج بالغة.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1898 لسنة 2021، وتم إحالتهما للنيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

القبض سائق التعدى على طالب مشاجرة مدينة 15 مايو امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

تتخطى الأربعين.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

«الصحة» تؤكد: لقاح فيروس كورونا يقلل فرص الإصابة بالعدوى (إنفوجراف)

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ يتلقى جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

إسرائيل توسّع منطقة الصيد قبالة قطاع غزة

تحقيقات حول استهداف برنامج التجسس «بيجاسوس» هاتف وزير المالية الفرنسى