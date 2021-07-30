الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

وفقا لتقرير Ookla Speedtest العالمى لشهر يونيو 2021

مصر تتقدم 3 مراكز فى الترتيب العالمى لمتوسط سرعات الانترنت الثابت وتتجاوز حاجز الـ 42 ميجا لأول مرة

الانترنت
الانترنت

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس متوسط سرعات الإنترنت لشهر يونيو 2021 عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى جمهورية مصر العربية ليصل إلى 42.42 ميجابت/ث وهى المرة الأولى التى يتجاوز فيها متوسط السرعات فى مصر حاجز الـ 40 ميجا بت/ ث وبذلك يقفز ترتيب مصر إلى المركز الثالث فى القارة الإفريقية، مقارنة بالمركز الرابع  بمتوسط سرعة انترنت 38.63 ميجابت/ ثانية فى مايو الماضى، كما تقدم ترتيب مصر العالمى ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ 91 عالميًا، مقارنة بالمركز الـ94 فى مايو الماضى.

يأتى هذا الإنجاز نتيجة الجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال خطط تطوير وتحسين جودة الإنترنت الأرضى فى البلاد التى تنفذها الشركة المصرية للاتصالات، حيث قامت الشركة فى السنوات الأخيرة بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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