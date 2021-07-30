الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية أخطر من سابقاتها

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، أن العراق يواجه موجة وبائية أخطر من سابقاتها، مطالبة من جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، من أن العراق يواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية ثالثة أخطر من سابقاتها، لافتا إلى أن المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع الزيادة وأن أبطال الجيش الأبيض يقدمون كل ما لديهم في ظل الظروف الراهنة والمعوقات، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف البدر، أن نسبة قليلة من المواطنين يرتدون الكمامة رغم النداءات المتكررة من وزارة الصحة ومن المعنيين من خطورة الوضع، داعيا وسائل الإعلام إلى نشر وسائل التثقيف والتوعية الصحية ونفي الشائعات والمعلومات المغلوطة والتحذير من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى خسارة المزيد من الأرواح، مطالبا وسائل الإعلام والمعنيين بوضع المخالفين تحت ضغط الرأي العام من دون التهجم وبشكل علمي ومهني محترم.

اصابات كورونا في العراق

فيما والصحة العراقية، 13 ألفًا و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و603 آلاف و787 حالة،حتي أمس الخميس.

وقالت الوزارة- في بيانها، أن 49 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 18 ألفًا و533 حالة، فيما جرى تسجيل 9 آلاف و401 حالة شفاء جديدة من الفيروس، في حين بلغ عدد متلقي اللقاح خلال يوم واحد 93831 شخصًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن العراق دخلت في الموجة الوبائية الأخطر “دلتا" ، بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية بـ13515 حالة و66 وفاة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.