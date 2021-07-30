«القابضة للمياه»: حصول الإدارة العامة للتدريب بشركة المنيا على شهادة الجودة

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية تطبيق أنظمة الجودة فى مختلف الإدارات الفنية والإدارية، لضمان استدامة تقديم الخدمات وانتظام الأداء على أسس منهجية وعلمية مدروسة.

وأجرت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنيا، من قبل شركة TUV Nourd العالمية وبحضور الدكتور عمر حسين كبير مراجعين، وتم التوصية بمنح شهادة الأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

وأكد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أهمية الشهادة للإدارة العامة للتدريب وأهمية التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة والسعى الدائم نحو التطوير والتحسين المستمر، موجهاً الشكر للعاملين بإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة وفريق الإدارة العامة للتدريب بشركة المنيا.

وقالت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن إدارة الجودة ودعم النزاهة تهدف إلى تأهيل الإدارات مع المواصفات والمعايير الدولية.

وكانت قد وقع الأسبوع الماضي المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بمقر وزارة الإسكان، اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة والبنك الأهلي المصري، والتى تهدف لقيام البنك بتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره واحدا من أكبر الكيانات المصرفية، وداعما للاقتصاد، لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، مشيرا إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاتفاقية تهدف لتوفير التمويل اللازم لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة، لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، واستبدال وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وتغيير العدادات المعطلة، وذلك تماشيا مع الخطة المتكاملة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتوسع في تعميم منظومة العداد مسبوق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل.