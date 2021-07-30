794 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 23 ألفا و564 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و242 ألفًا و66 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، موضحًا أن 2013 إصابة من بين الإصابات الجديدة كانت دون أعراض سريرية، ما يمثل 8.5 بالمئة من أعداد المصابين الجدد.

وأشار البيان إلى تسجيل 794 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها 76 حالة في العاصمة موسكو و67 حالة في سانت بطرسبورج، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 157 ألفا و771 حالة وفاة.

وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3481 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ1916 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1453 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" أن 20 ألفا و485 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 4 آلاف 574 شخصا في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و588 ألفا و848 شخصا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.