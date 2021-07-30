الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

قضية تموينية
قضية تموينية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات نوعية.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (13 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن - بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

كما ضبط 1,77 طن "لحوم مستوردة- كبدة" بدون مستندات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط 7,5 طن "سكر حر- مادة خام" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الحلوى الطحينية - بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت أيضًا من ضبط 1,5 طن "دقيق فاخر بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لاستخدامه فى تصنيع المخبوزات وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخبز سياحى - بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط بدال تمويني بمحافظة القاهرة، بحوزته “1,9 طن سكر تموينى – 180 عبوة زيت تموينى” مخصص ربطاً على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح  بصورة غير مشروعة.

شرطة التموين حملات تموينية مخالفات اللحوم ضبط 1412 قضية تموينية خلال 24 ساعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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