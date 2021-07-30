ليبيا تسجل 2914 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2914 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و40 حالة وفاة.

وذكر المركز، في بيان أوردته قناة ليبيا الحدث، أنه تم الكشف على 11 ألفا و16 شخصا، وتبين إيجابية 2914 بنسبة 26.4% من إجمالي المفحوصين.

جدير بالذكر أنه ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، إلى 249 ألفا و114 حالة، بينها 190 ألفا و978 شفاء، و3509 وفيات، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفا و949 شخصا.