«التعاون الخليجي»: العلاقة الاستراتيجية بين المجلس وأمريكا تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة وأهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة،أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وفدا من معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة بول سليم رئيس المعهد، بمقر الأمانة العامة في الرياض .

و استعرض الدكتور الحجرف، مسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال الأربعين سنة الماضية والمنجزات التي حققها وتعزيز دوره الإيجابي كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة .



كما ناقش أهداف وأولويات العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الحفاظ على المكتسبات وتعزيز التكامل الاقتصادي على ضوء مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021م.

الأمين العام لدول مجلس التعاون يشدد على دعم جميع الجهود الرامية لإنهاء النزاعات والصراعات

وشدد الأمين العام لدول مجلس التعاون على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء النزاعات والصراعات، مطالباً إيران بالكفّ عن سلوكها المزعزع للاستقرار بالمنطقة وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووقف دعم الجماعات الإرهابية سواءً في اليمن أو في سوريا أو العراق أو لبنان، كما طالب أن تتناول محادثات فيينا سلوك إيران والصواريخ الباليستية بالإضافة إلى برنامجها النووي.

وثمن الأمين العام الدور الذي يقوم به معهد الشرق الأوسط في تعزيز قنوات الحوار وتبادل الرؤي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مهنئاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المعهد، مشيداً برؤية المعهد وإستراتيجيته لتعميق وتوسيع عمله كمنصة موثوق بها تعمل على تعزيز التفاهم بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.