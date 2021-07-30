مباحث التموين والتجارة الداخلية : ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، ضبط 1412 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (13 طن دواجن كاملة- مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية، غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع، والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الغربية.

محافظة القاهرة

وتمكنت الجهود من ضبط (1.77 طن "لحوم مستوردة- كبدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

محافظة المنوفية

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 7.5 طن سكر حر- مادة خام) معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر"، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الحلوى الطحينية- بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

محافظة الشرقية

ونجحت الجهود في ضبط ( 1.5 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهول المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لاستخدامه فى تصنيع المخبوزات وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخبز سياحي- بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وفي نفس المحافظة، تمكنت الجهود من ضبط (3 أطنان أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية).

محافظة البحيرة

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك محل بدال تمويني) بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1.9 طن سكر تمويني– 180 عبوة زيت تمويني) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (10 أطنان أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات “مجهولة المصدر” ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.