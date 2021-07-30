الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة بريطانية تطمئن النساء الحوامل من سلامة وتأثير لقاح كوفيد-19

النساء الحوامل
النساء الحوامل

 قالت الطبيبة البريطانية المختصة بصحة الأم والطفل بجامعة أكسفورد البريطانية ماريان نايت، اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي أن تقلق النساء الحوامل بشأن سلامة لقاح كوفيد-19.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن الباحثين في جامعة أكسفورد قالوا إن أكثر من 99 % من النساء الحوامل اللاتي تم إدخالهن إلى المستشفى مصابات بفيروس كورونا غير محصنات باللقاح حيث تشكل سلالة دلتا المتحورة من الفيروس خطرًا أكبر للإصابة بأعراض مرضية شديدة.
وأوضحت “نايت” أن أكثر من 50 ألف امرأة في المملكة المتحدة وأكثر من 130 ألفا في الولايات المتحدة تلقين لقاحًا أثناء الحمل مع عدم وجود مخاوف بشأن السلامة.
وأضافت موجهة حديثها للسيدات الحوامل “نحن بحاجة إلى التأكيد على الفوائد ليس فقط لهم ولكننا نعلم أن الأجسام المضادة تنتقل إلى أطفالهم أيضًا لذلك من المهم حقًا ليس فقط منع المرض فيكي كامرأة حامل ولكن أيضًا لمنع عواقب مرض لطفلك”.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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