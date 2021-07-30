أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30 يوليو.. ارتفاع المانجو واستقرار الليمون

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 (سعر الجملة )

شهدت اليوم أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة تبايناً في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار مانجو الفص لتتراوح من 20: 70 جنيهًا للكيلو الواحد، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32: 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم)، واستقرت أسعار الليمون البلدي ليتراوح من 4: 10 جنيها للكيلو.

سعر البرتقال الصيفي من 3. 5.4 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 5: 8 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 4: 10 جنيها للكيلو.

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر 6: 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتي الأحمر 6: 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأسود 7: 9 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 12: 18 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو.

أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 20: 50 جنيهًا للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15: 30 جنيهًا للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 20: 40 جنيهًا للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 12: 20 جنيهًا للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8: 14 جنيهًا للكيلو.

سعر مانجو فص من 20: 70 جنيهًا للكيلو.

مانجو سكري من 16: 24 جنيهًا للكيلو.

أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9: 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة

سعر الكنتالوب من 3: 6 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 3: 5 جنيه للكيلو.

سعر البطيخ من 32: 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10: 20 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيهًا للكيلو.

كمثرى خشابي: 15:9 جنيهًا للكيلو.

سعر الكريز 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً.