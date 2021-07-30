الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عصابة دولية متخصصة في النصب الإلكترونى

النصب الإلكترونى
النصب الإلكترونى

تجرى الجهات المعنية التحقيق مع أخطر تشكيل عصابي إفريقي دولي، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بتهمة النصب والاحتيال والقرصنة الإلكترونية على البريد الإلكتروني للشركات والاستيلاء على أموال المعاملات التجارية.

وتبين من تحقيقات أن التشكيل العصابى يضم كل من : "ا.ش"، و"أ.ف"، و"م.ش"، و"ك.ش"، حيث أن المتهم "م.ش" –أفريقى الجنسية – شريك المتهم "أ.ف" –أفريقي الجنسية أيضاَ – مقيم على الأراضي المصرية منذ حوالى 5سنوات بناحية صقر قريش المعادى، والذي قام بالاشتراك مع المتهم "أ"، في ارتكاب وقائع نصب واحتيال حيث طلب منه أحد الحسابات البنكية بمصر لتحويل المبالغ المستولى عليها مقابل نسبة من تلك الأموال.

وأضافت التحقيقات أن الذي أمده بالحساب الخاص بالمدعوة "ن"، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهم "م.ش"، وهو في طريقة للهروب من البلاد هو وزوجته، وهو من مواليد 14 مايو 1986 ولا يحمل جواز سفر وأن السيدة التي معه هي زوجته وشريكته في ارتكاب الوقائع وتدعى "ك.ش"، مواليد 19 مارس 1989، نيجيرية الجنسية، ولا تحمل جواز سفر، حيث اعترفا باشتراكهما مع المتهم "أ" في ارتكاب وقائع نصب مع شخص أخر أفريقى الجنسية ويدعى "ا.ش"، والمقيم بدولة أفريقية، والذى يقوم بتنفيذ التحويلات بعد اختراق البريد الالكترونى للشركات المستهدفة، وإرسالها لها عبر "الواتس آب" ليقوم هو وزوجته بعد ذلك بإرسالها للمتهم "أ"، لكى يقوم بصرفها من البنوك باستخدام صاحب الحساب البنكى. 

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من إحدى شركات تحويل الأموال، بورود تحويل مالي من أحد رعايا إحدى الدول العربية قيمته 6 آلاف دولار أمريكي لشخص يحمل جنسية دولة إفريقية مقيم داخل مصر، ومع تشكيل فريق بحث، أكدت المعلومات صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص جميعهم يحملون جنسية دولة إفريقية، تخصصوا فى الاحتيال على مستخدمي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة.

التحقيق صابة دولية النصب الالكتروني أفريقي القرصنة الالكترونية البريد الإلكتروني للشركات و أموال المعاملات التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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