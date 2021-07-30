بنك «أوف أمريكا»: أدوات الخزانة تستقطب أموالًا قياسية

قال بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت أكبر دخول للتدفقات في ثلاثة أسابيع عند 12.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، فيما ضخ المستثمرون مبلغًا قياسيًا قدره 3.2 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم.

ومتتبعًا تدفقات أموال المستثمرين من خلال بيانات "إي. بي. إف. آر"، خلص بنك أوف أمريكا إلى أن صناديق أدوات الدخل الثابت المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار جذبت أكبر تدفقات في ثلاثة أسابيع عند 6.7 مليار دولار، بينما استقطب النقد 25.1 مليار دولار.

وجذبت صناديق الأسهم 23.2 مليار دور، فيما شهدت الأسهم الأمريكية أكبر دخول للتدفقات في 6 أسابيع عند 9.5 مليار دولار، وفقًا لما خلص إليه بنك أوف أمريكا، لكن أوروبا عانت من ثاني نزوح أسبوعي للتدفقات عند 200 مليون دولار.

وقال مايكل هارتنت، كبير استراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أمريكا، في مذكرة للعملاء: "التطعيمات العالمية في 2021 تجاوزت الآن أربعة مليارات، لكن العالم عالق بين الوضع الطبيعي الجديد للسلالات المتحورة، ومدار إجراءات العزل العام الإقليمية، والحدود المغلقة،

والانعزالية".

وفي سياق متصل، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

