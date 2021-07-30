الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

30 وفاة و2454 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع بواقع 2454 حالة ليصل المجموع إلى ثلاثة ملايين و766765.
وأشارت البيانات إلى وفاة 30 شخصًا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 91637.

وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة، جرى إعطاء 91 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا، حتى الآن.
ونوهت البيانات المعلنة، اليوم، بأنه يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 489 ألفًا و413 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.
وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعًا، ووفقًا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.77 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفًا و622 حالة .
ومضى عام و26 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

- ترتيب الدول بحسب بإصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الولايات المتحدة الصين المانيا المملكة المتحدة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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